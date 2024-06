Gesellschaft

Die Nordreportage: Go Trabi & Co

Die Mitglieder vom "Trabbi Buggy Club 93 e.V." lieben alles, was an Fahrzeugen in der DDR gefahren ist: den Trabant, den Kleintransporter Barkas, das Moped Simson und den Zweitakter ETZ. Vor allem aber arbeiten sie auf das Großereignis hin: das alljährliche "Internationale Trabant Treffen" in Anklam an Himmelfahrt. Dann kommen Fans aus ganz Europa. Die Veranstalter sagen, es sei das größte "Rennpappentreffen" der Welt.

