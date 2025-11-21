Gesellschaft
Die Nordreportage: Zwischen Hingabe und Erschöpfung
In den nächsten Jahren rollt eine Welle von Pflegebedürftigen auf die Gesellschaft zu. In Mecklenburg-Vorpommern ist die Bevölkerung schon jetzt überaltert.
- Produktionsland und -jahr:
- Datum:
- Sendetermin
- 21.11.2025
- 02:25 - 02:55 Uhr
Die Pflegeeinrichtungen sind am Limit, der Nachwuchs an Pflegepersonal wird immer rarer. "Die Nordreportage" zeigt die Arbeit von Pflegekräften im Pflegeheim der Stralsunder Wohlfahrtseinrichtungen, die mit viel Herz einen stressigen und anspruchsvollen Job ausüben.