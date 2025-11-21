Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Die Nordreportage
  4. Die Nordreportage: Zwischen Hingabe und Erschöpfung
Betreuerin Jana Kroll-Cabrera bei der Sturzprävention für die 92-jährige Gerda Zielenski.

Gesellschaft

Die Nordreportage: Zwischen Hingabe und Erschöpfung

In den nächsten Jahren rollt eine Welle von Pflegebedürftigen auf die Gesellschaft zu. In Mecklenburg-Vorpommern ist die Bevölkerung schon jetzt überaltert.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
21.11.2025
02:25 - 02:55 Uhr

Mehr

Sendetypical Die Nordreportage, weiße Schrift auf blauem Fond

Die Nordreportage

Die Pflegeeinrichtungen sind am Limit, der Nachwuchs an Pflegepersonal wird immer rarer. "Die Nordreportage" zeigt die Arbeit von Pflegekräften im Pflegeheim der Stralsunder Wohlfahrtseinrichtungen, die mit viel Herz einen stressigen und anspruchsvollen Job ausüben.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.