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Konditormeisterin Jule Kleine in ihrem Verkaufswagen auf einem Wochenmarkt

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Die Nordreportage: Zimtschnecken, Cupcakes und Kredit

Mit 25 Jahren und einem 125.000-Euro-Kredit im Rücken will Konditormeisterin Jule Kleine ein traditionelles Handwerk modernisieren. "Die Nordreportage" zeigt Jules Tatkraft und Engagement.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
12.06.2026
02:49 - 03:18 Uhr

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Sendetypical Die Nordreportage, weiße Schrift auf blauem Fond

Die Nordreportage

Im Alleingang backt die Konditormeisterin jede Woche Hunderte Zimtschnecken, Cupcakes und Kuchen für den Wochenmarkt in Neustadt am Rübenberge bei Hannover. Als Selbstständige setzt sie im ersten Jahr mit ihrem mobilen Verkauf alles auf eine Karte.

Nachdem Jules Zimtschnecken mit Frischkäse-Topping ein Beliebtheitsranking einer hannoverschen Tageszeitung gewonnen haben und zu ihrem Verkaufsschlager geworden sind, will die Nachwuchshändlerin sich mit all ihren modernen Feingebäcken auf den Wochenmärkten etablieren und weitere Kundschaft dazugewinnen. Dafür muss ihr der Spagat gelingen, einerseits der Nachfrage nach traditionellem Kuchen gerecht zu werden, andererseits aber auch Kundschaft für ihre besonderen Kreationen wie Carrotcake mit Frosting, bunte Cupcakes und portugiesische Vanilletörtchen zu finden.

Im Frühjahr hat die Konditormeisterin eine besonders arbeitsreiche Woche vor sich: Sie verkauft zusätzlich zum Wochenmarkt auf dem verkaufsoffenen Sonntag in Neustadt am Rübenberge mit hohen Besucherzahlen. In ihrer Backstube im Ortsteil Eilvese muss sie für den Wochenendverkauf so viel backen, wie sie kaum schaffen kann. Ihr Freund und ihre Familie helfen mit, doch als Ungelernte haben sie es nicht leicht mit der perfektionistischen Chefin. Nach langen Arbeitstagen rangiert sie den sperrigen Verkaufswagen durch die enge Fußgängerzone, verkauft im Markt- und Einkaufstrubel und hofft, dass sie die richtigen Mengen kalkuliert hat.

Für die Unternehmerin steht viel auf dem Spiel: ihr lang gehegter Traum von der Selbstständigkeit und der Druck, ihren Startkredit über 125.000 Euro zurückzuzahlen.

"Die Nordreportage" zeigt, wie viel Einsatz und Durchhaltevermögen Jule braucht, um als junge Konditormeisterin mit einer unkonventionellen Geschäftsidee erfolgreich zu sein und die regionalen Wochenmärkte neu zu beleben.

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