Die Nordreportage – Wer ist der Schönste?
Hamburg ist Deutschlands Model-Hauptstadt: In keiner anderen Stadt in Deutschland gibt es so bedeutende Modelagenturen wie in der Freien und Hansestadt.
In Hamburg sitzt auch Deutschlands größte Modelagentur "MGM Models". 2007 hat Geschäftsführer Marco Sinervo die Agentur gegründet. Heute arbeitet sie für große Marken wie Dior, Louis Vuitton und H&M. Für den Erfolg sucht Sinervo ständig neue Talente.
"Die Nordreportage" blickt hinter die Kulissen eines schillernden Berufs, der ungebrochene Faszination auf junge Menschen ausübt, und porträtiert die Menschen, die Hamburg zur Model-Hauptstadt machen.