Gesellschaft

Die Nordreportage: Wenn Liebe nicht reicht

Sie tragen oft schwer an einem Leben, das kaum begonnen hat: Kinder, die nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen können. Wie fühlt es sich an, einem Kind Geborgenheit zu geben, das voller Ängste und Wunden in eine fremde Familie kommt? "Die Nordreportage" begleitet eine Pflegefamilie im Alltag zwischen Nähe und Abgrenzung, zwischen Fürsorge und Kontrollen durch das Jugendamt. Einfühlsam und ehrlich erzählt der Film vom Kraftakt Pflegefamilie, von Momenten des Scheiterns, von kleinen Siegen, von Liebe, die nicht selbstverständlich ist, und von Dankbarkeit, die keine Worte braucht.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 11.09.2025