Gesellschaft
Wenn Kühe Hilfe brauchen
Wenn ein Kälbchen hustet, eine Milchkuh eine Euterentzündung hat oder nach der Geburt fiebert: Immer, wenn Kühe Hilfe brauchen, sind die Tierärztinnen Katharina Russell und Friederike Voss da.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 29.04.2027
Die Frauen haben sich auf Rinder spezialisiert und betreiben eine Praxis im schleswig-holsteinischen Niesgrau. Mit ihrem Team versorgen sie Milchviehbetriebe in der Region – oft unter hohem Zeitdruck. Doch die Frauen wollen das Leben der Kühe nachhaltig verbessern.
Sie sagen: "Wie gesund eine Kuh lebt, entscheidet sich nicht nur im Krankheitsfall, sondern im täglichen Umgang mit dem Tier." Deshalb sensibilisieren die Tierärztinnen Landwirte auch dafür, dass Haltung, Futter und Stallbedingungen die Gesundheit der Tiere maßgeblich beeinflusst. Sie sprechen Missstände an und unterstützen bei der Umgestaltung eines Betriebes.
"Die Nordreportage" begleitet die Tierärztinnen bei ihrer täglichen Arbeit: bei akuten Erkrankungen, Trächtigkeitsuntersuchungen und in Gesprächen mit Landwirten über Tiergesundheit und Haltungsbedingungen. Sie zeigt zwei erfahrene Tierärztinnen, die ihren Beruf mit großer Leidenschaft ausüben – und die Landwirtschaft im Norden Stück für Stück verbessern wollen.