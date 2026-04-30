Sie sagen: "Wie gesund eine Kuh lebt, entscheidet sich nicht nur im Krankheitsfall, sondern im täglichen Umgang mit dem Tier." Deshalb sensibilisieren die Tierärztinnen Landwirte auch dafür, dass Haltung, Futter und Stallbedingungen die Gesundheit der Tiere maßgeblich beeinflusst. Sie sprechen Missstände an und unterstützen bei der Umgestaltung eines Betriebes.



"Die Nordreportage" begleitet die Tierärztinnen bei ihrer täglichen Arbeit: bei akuten Erkrankungen, Trächtigkeitsuntersuchungen und in Gesprächen mit Landwirten über Tiergesundheit und Haltungsbedingungen. Sie zeigt zwei erfahrene Tierärztinnen, die ihren Beruf mit großer Leidenschaft ausüben – und die Landwirtschaft im Norden Stück für Stück verbessern wollen.