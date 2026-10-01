Die Nordreportage: Vom Transporter zum Camper

Mit einer Solarzelle auf dem Dach, zertifiziertem Holz im maßgeschneiderten Innenraum und Sonderwünschen wie einer ausziehbaren Toilette. Die größte Herausforderung jedoch ist ein alter TV-Übertragungs-Lkw, mit dem am Ende sieben Personen in den Urlaub fahren wollen. Doch bereits bei den Fenstern gibt es die ersten Probleme.



Seit 2022 hat sich Laura auf den Umbau von unterschiedlichen Transportern zu individuellen Campern spezialisiert. Damit ist die Mechatronikerin eine der wenigen Frauen in diesem Job. Auch heute noch sind viele Männer, mit denen sie beruflich zu tun hat, anfangs skeptisch, sagt Laura. Doch ihre Auftragsbücher sind voll. Anfang 2026 ist sie mit ihrem vielseitigen Team in eine große Werkhalle in Weyhe gezogen. Der zweite Mechatroniker ist schon seit ihrer Ausbildung an ihrer Seite, die Tischlermeisterin hat früher Schiffe gebaut, der Metallarbeiter war Profi-Bassist – und der Praktikant ist eigentlich Raumfahrtingenieur.



"Die Nordreportage" begleitet Laura und ihre Mitarbeitenden über mehrere Wochen beim Ein-, Um- und Ausbau ihrer Camper-Unikate bis hin zur TÜV-Abnahme.