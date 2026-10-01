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Fenster, wo vorher keine waren, und ein individueller Innenraum: Laura Woggan macht Camper-Wünsche wahr.

Gesellschaft

Die Nordreportage: Vom Transporter zum Camper

Ein Camper ganz nach persönlichen Wünschen und möglichst ökologisch: Darauf hat sich Laura Woggan spezialisiert. In ihrer Vanmanufaktur in Weyhe baut sie Transporter zu Wohnmobilen um.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
02.10.2026
02:40 - 03:09 Uhr

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Sendetypical Die Nordreportage, weiße Schrift auf blauem Fond

Die Nordreportage

Damit setzt die 35-Jährige voll auf den Campingtrend. Im Jahr 2025 haben laut Statistischem Bundesamt so viele Menschen wie noch nie auf Campingplätzen in Deutschland übernachtet. Gerade soll Laura mit ihrem Team einen klassischen Kastenwagen zum Camper ausbauen.

Mit einer Solarzelle auf dem Dach, zertifiziertem Holz im maßgeschneiderten Innenraum und Sonderwünschen wie einer ausziehbaren Toilette. Die größte Herausforderung jedoch ist ein alter TV-Übertragungs-Lkw, mit dem am Ende sieben Personen in den Urlaub fahren wollen. Doch bereits bei den Fenstern gibt es die ersten Probleme.

Seit 2022 hat sich Laura auf den Umbau von unterschiedlichen Transportern zu individuellen Campern spezialisiert. Damit ist die Mechatronikerin eine der wenigen Frauen in diesem Job. Auch heute noch sind viele Männer, mit denen sie beruflich zu tun hat, anfangs skeptisch, sagt Laura. Doch ihre Auftragsbücher sind voll. Anfang 2026 ist sie mit ihrem vielseitigen Team in eine große Werkhalle in Weyhe gezogen. Der zweite Mechatroniker ist schon seit ihrer Ausbildung an ihrer Seite, die Tischlermeisterin hat früher Schiffe gebaut, der Metallarbeiter war Profi-Bassist – und der Praktikant ist eigentlich Raumfahrtingenieur.

"Die Nordreportage" begleitet Laura und ihre Mitarbeitenden über mehrere Wochen beim Ein-, Um- und Ausbau ihrer Camper-Unikate bis hin zur TÜV-Abnahme.

Damit setzt die 35-Jährige voll auf den Campingtrend. Im Jahr 2025 haben laut Statistischem Bundesamt so viele Menschen wie noch nie auf Campingplätzen in Deutschland übernachtet. Gerade soll Laura mit ihrem Team einen klassischen Kastenwagen zum Camper ausbauen.

Mit einer Solarzelle auf dem Dach, zertifiziertem Holz im maßgeschneiderten Innenraum und Sonderwünschen wie einer ausziehbaren Toilette. Die größte Herausforderung jedoch ist ein alter TV-Übertragungs-Lkw, mit dem am Ende sieben Personen in den Urlaub fahren wollen. Doch bereits bei den Fenstern gibt es die ersten Probleme.

Seit 2022 hat sich Laura auf den Umbau von unterschiedlichen Transportern zu individuellen Campern spezialisiert. Damit ist die Mechatronikerin eine der wenigen Frauen in diesem Job. Auch heute noch sind viele Männer, mit denen sie beruflich zu tun hat, anfangs skeptisch, sagt Laura. Doch ihre Auftragsbücher sind voll. Anfang 2026 ist sie mit ihrem vielseitigen Team in eine große Werkhalle in Weyhe gezogen. Der zweite Mechatroniker ist schon seit ihrer Ausbildung an ihrer Seite, die Tischlermeisterin hat früher Schiffe gebaut, der Metallarbeiter war Profi-Bassist – und der Praktikant ist eigentlich Raumfahrtingenieur.

"Die Nordreportage" begleitet Laura und ihre Mitarbeitenden über mehrere Wochen beim Ein-, Um- und Ausbau ihrer Camper-Unikate bis hin zur TÜV-Abnahme.

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