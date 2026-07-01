Für die Gastronomen an der Elbe sind die Frühjahrs- und Sommermonate entscheidend, da in dieser Zeit der Großteil des Jahresumsatzes erwirtschaftet werden muss. Dafür muss alles stimmen: eine entspannte Atmosphäre, eingespielte Abläufe, freundlicher Service und kühle Drinks – und nicht zuletzt das passende Wetter. Im Ausflugslokal "Brücke 10 im Strandhaus" kennt die stellvertretende Betriebsleiterin Jessica Blozys den Rhythmus der Saison genau. Bei Sonne fluten Hunderte Gäste die Terrasse mit Blick auf die Elbe und vorbeiziehende Containerschiffe und erwarten dabei vor allem eins: ein Fischbrötchen ohne lange Wartezeit.