Gesellschaft
Urlaubsgefühl am Elbstrand – Hamburgs Kultlokale
Die Elbe ist für viele Bewohner Hamburgs vertraute Heimatkulisse und Sehnsuchtsort zugleich. Viele Sonnenhungrige zieht es nach den langen Wintermonaten wieder ans Wasser.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 10.07.2026
- 02:25 - 02:55 Uhr
Für die Gastronomen entlang des Flusses beginnt dann die wichtigste Zeit des Jahres. "Die Nordreportage" blickt hinter die Kulissen von Hamburgs Hotspots an der Elbe und zeigt, wie viel Herz und Organisationstalent hinter dem idyllischen Panorama steckt.
Wenn die Temperaturen steigen und die Sonne lacht, bereiten sich im Beachclub "StrandPauli" Betriebsleiter Denys Birtwhistle und Sven Hemmer auf den großen Ansturm vor. Doch für das perfekte Strandgefühl fehlt noch eine wichtige Lieferung: Mehr als 30 Palmen, die den Winter in einer Gärtnerei verbracht haben, treffen an der Elbe ein. Jetzt heißt es anpacken – mit viel Muskelkraft und präziser Abstimmung verteilt das Team die schweren Pflanzen auf dem weitläufigen Gelände.
Für die Gastronomen an der Elbe sind die Frühjahrs- und Sommermonate entscheidend, da in dieser Zeit der Großteil des Jahresumsatzes erwirtschaftet werden muss. Dafür muss alles stimmen: eine entspannte Atmosphäre, eingespielte Abläufe, freundlicher Service und kühle Drinks – und nicht zuletzt das passende Wetter. Im Ausflugslokal "Brücke 10 im Strandhaus" kennt die stellvertretende Betriebsleiterin Jessica Blozys den Rhythmus der Saison genau. Bei Sonne fluten Hunderte Gäste die Terrasse mit Blick auf die Elbe und vorbeiziehende Containerschiffe und erwarten dabei vor allem eins: ein Fischbrötchen ohne lange Wartezeit.
Das kennt auch Pia Fintelmann: Die Inhaberin der "Strandperle" und ihr Team behalten sowohl die Wettervorhersagen als auch die Pegelstände der Elbe genau im Blick, denn direkt am Elbstrand gehört Hochwasser zum Alltag. Und eins ist klar: Wenn das Wetter umschlägt, leeren sich die Plätze im Nu – und alle Planungen sind hinfällig.