Gesellschaft
Die Nordreportage – Unterwegs mit dem Trödelprofi
Trödelhändler Jan Becker ist wieder unterwegs – charmant, schlagfertig und mit einem geschulten Blick für außergewöhnliche Stücke und ihre Geschichten.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 29.05.2026
- 01:05 - 01:35 Uhr
"Die Nordreportage" begleitet ihn auf seiner täglichen Jagd nach verborgenen Schätzen bei Entrümpelungen, Auktionen, Sammlern und anderen Händlern. Mit Leidenschaft, Witz und unternehmerischem Geschick geht Jan auf eine Reise voller spannender Begegnungen und Funde.