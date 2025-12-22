Hauptnavigation

Gesellschaft

Die Nordreportage: Umziehen, räumen, entsorgen

Ein Umzug ist ein logistischer Kraftakt - egal, ob jemand privat oder ob ein Unternehmen umzieht. Gut 1000 Umzugs- und Entrümpelungsunternehmen bieten in Schleswig Holstein ihre Dienste an.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
23.01.2026
02:40 - 03:10 Uhr

Mario Weichler zum Beispiel arbeitet für eine große Kieler Spedition. Rund 250 Einsätze unterschiedlicher Art absolviert er jährlich, Überseeumzüge per Schiffscontainer sind ebenso dabei wie komplexe Firmenumzüge und Schwertransporte.

Bis zu 25.000 Schritte legt er pro Tag zurück und trägt dabei Hunderte von Kilo an Gegenständen von Ort zu Ort.

Entrümpelungsunternehmer Franz Polifke hat ebenfalls schwer zu schleppen: Mit seinen Mitarbeitenden erledigt er täglich zwei bis drei Räumungen. Den Hausrat, den er aus Wohnungen und Häusern trägt, entsorgt er entweder auf Recyclinghöfen oder verkauft ihn auf Flohmärkten. Hin und wieder findet er dabei auch kleine und selten größere Schätze. Sein größter Fund: 5000 Euro in bar, die ihm der Auftraggeber überlassen hat.

Wenn es um umziehen, räumen und Entsorgung geht, dann sind Umzugsprofis wie Mario Weichler und Franz Polifke im Einsatz.

