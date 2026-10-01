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Ayla Imke steht seit 2,5 Jahren vor der Tür des „Amadeus“ in Oldenburg.

Gesellschaft

Die Nordreportage – Der Türsteher und die Türsteherin

Schützenfest Hannover: Gabriel ist Türsteher und entscheidet, wer ins Festzelt darf und wer nicht. Ein angetrunkener Gast kann die Abweisung nicht akzeptieren. Er taucht immer wieder auf.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
16.10.2026
02:00 - 02:30 Uhr

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Sendetypical Die Nordreportage, weiße Schrift auf blauem Fond

Die Nordreportage

Holger Kossack ist Gabriels Chef. Er leitet eine Sicherheitsfirma in Hannover und sorgt mit seinem Team in zwei Festzelten für Sicherheit. Plötzlich ein Notfall: Die Mitarbeitenden müssen alles absperren, damit Krankenwagen und Sanitäter schnell zum Patienten kommen.

Im Club "Amadeus" in Oldenburg entscheidet Ayla Imke, wer reinkommt. Einen ersten Eindruck von den Gästen kann sich Imke schon früh verschaffen. Der Eingang befindet sich nicht direkt an der Straße, sondern die Besucher müssen etwa 20 Meter auf die Türsteherin zugehen. "Wir nennen das scherzhaft unseren Catwalk", sagt Ayla. Einer ihrer Einsätze: Bei einer Technoparty muss Ayla zur Männertoilette. Eine Frau ist verbotenerweise mit ihrem Freund in einer Kabine verschwunden.

"Die Nordreportage" begleitet Türsteherinnen und Türsteher vor Clubs und auf Festen. Sie wollen dafür sorgen, dass alle Gäste friedlich feiern können und sie selbst dabei auch gesund und unverletzt nach Hause kommen.

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