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Conni Koepp hält ein Bild in der Hand

Gesellschaft

Die Nordreportage: Tschüss Chaos

Egal ob Haus, Wohnung, oder WG-Zimmer, dort wo zwischen Kleidung, Möbelstücken, Küchenutensilien das Chaos tobt, ist sie gefragt: Ordnungscoach Conni Köpp.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
19.06.2026
02:25 - 02:55 Uhr

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Sendetypical Die Nordreportage, weiße Schrift auf blauem Fond

Die Nordreportage

Ganz besonders jetzt im Frühling, wenn bei vielen Menschen der sogenannte Frühjahrsputz ansteht. Seit 20 Jahren räumt Ordnungscoach Conni Koepp mit ihrem Unternehmen Wohnkosmetik in Hamburg und im Umland auf.

Die "Profilerin" von Wohnungen und Zimmern geht auf Spuren- und Geschichtensuche, öffnet die Menschen, räumt somit auch in deren Köpfen auf und schafft Struktur. Ihre Mission ist ganz klar: aussortieren und Ordnung schaffen.

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