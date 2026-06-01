Gesellschaft
Die Nordreportage: Tschüss Chaos
Egal ob Haus, Wohnung, oder WG-Zimmer, dort wo zwischen Kleidung, Möbelstücken, Küchenutensilien das Chaos tobt, ist sie gefragt: Ordnungscoach Conni Köpp.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 19.06.2026
- 02:25 - 02:55 Uhr
Ganz besonders jetzt im Frühling, wenn bei vielen Menschen der sogenannte Frühjahrsputz ansteht. Seit 20 Jahren räumt Ordnungscoach Conni Koepp mit ihrem Unternehmen Wohnkosmetik in Hamburg und im Umland auf.
Die "Profilerin" von Wohnungen und Zimmern geht auf Spuren- und Geschichtensuche, öffnet die Menschen, räumt somit auch in deren Köpfen auf und schafft Struktur. Ihre Mission ist ganz klar: aussortieren und Ordnung schaffen.