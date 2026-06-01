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May Hansen (23) wurde 2025 zur besten Bestatterin Deutschlands gekürt, hier zu sehen neben Holzsärgen

Gesellschaft

Traumberuf Bestatter

Junge Menschen und der Tod: Während andere Handwerksbranchen dringend nach Nachwuchs suchen, boomt ein Beruf, der lange als düster und unattraktiv galt: Bestatterin oder Bestatter.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
26.06.2026
02:25 - 02:55 Uhr

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Sendetypical Die Nordreportage, weiße Schrift auf blauem Fond

Die Nordreportage

Wie in ganz Deutschland ergreifen auch in Schleswig-Holstein laut Handelskammer immer mehr junge Menschen diesen Beruf. Die 23-jährige May Hansen aus Tarp im Kreis Schleswig-Flensburg ist eine von ihnen. 2025 wurde sie zur besten Bestatterin Deutschlands gekürt.

"Ich liebe die Abwechslung in diesem Beruf", sagt sie. "Mal ist man Dekorateurin, mal Psychologin, mal Handwerkerin." Diesmal muss sie sich einer besonderen Herausforderung stellen: Sie soll eine Grabrede schreiben und vor den Angehörigen und Gästen auf der Trauerfeier vortragen – auf Plattdeutsch! Schafft sie es, die richtigen Worte zu finden?

Bjarne Schneider ist 20 Jahre alt und steckt mitten in seiner Bestatterausbildung in einem Kieler Familienbetrieb. Er steht in der Werkstatt zwischen Holzsärgen, Stoffbahnen und Akkuschraubern, setzt den Tacker an und kleidet den Sarg mit weißen Stoffbahnen aus. Schon mit 14 wusste er, dass er Bestatter werden will. Nun lernt er, wie man Trauerfeiern vorbereitet, Angehörige begleitet – und wie man mit schweren Schicksalen umgeht. "Wenn man sich etwas Schönes vorgenommen hat, sollte man nicht zu lange warten", sagt Bjarne. "Man weiß nie, wie viel Zeit man noch hat." Er achte in seinem Leben darauf, viel Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen.

"Die Nordreportage" begleitet zwei junge Menschen in einem Beruf, der Fingerfertigkeit und Empathie erfordert – und zeigt, was man vom Tod über das Leben lernen kann.

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