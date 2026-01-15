Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Die Nordreportage
  4. Streetfood auf Norddeutsch – Grünkohl, Knipp und Fischbrötchen
Eine Frau hinter einer Auslage.

Gesellschaft

Streetfood auf Norddeutsch – Grünkohl, Knipp und Fischbrötchen

Schnell, deftig, norddeutsch! Drei Imbissbuden bringen norddeutsche Klassiker auf die Teller: Grünkohl in Walsrode, Labskaus und Knipp auf einem Bremer Wochenmarkt, Fischbrötchen in Cuxhaven.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
27.02.2026
01:55 - 02:25 Uhr

Mehr

Sendetypical Die Nordreportage, weiße Schrift auf blauem Fond

Die Nordreportage

Das ist Streetfood auf Norddeutsch! Deftiger Grünkohl ist im Winter für viele Menschen im Norden ein Muss. Zu dem Gemüse stellt Familie Bösche aus Walsrode im Süden der Lüneburger Heide Kasseler und Bregenwürste in ihrer Fleischerei selbst her.

Besonders für die Region: Die Würste bestehen zum Teil aus Grütze, also aus grob zerkleinerten Getreidekörnern. Das erste Mal Grünkohl in der Saison ist für Seniorchefin Hannelore Bösche eine große Herausforderung. Dann kommen immer viele Kunden, und keiner soll leer ausgehen. Doch ausgerechnet die Kartoffeln sind plötzlich alle.

Für viele Nordsee-Touristen gehören Fisch- oder Krabbenbrötchen zum Urlaub dazu. Selbst die in den vergangenen Jahren oft hohen Krabbenpreise halten sie nicht ab. Ilka Knobloch setzt bei ihren Brötchen auf Frische und Regionalität. Das überzeugt sogar die Einheimischen: Die Bude hat sich zu einem Treffpunkt in Cuxhaven entwickelt.

Die gebürtige Rumänin Manuela Gratz setzt voll auf Hausmannskost wie Suppen, Eintöpfe und norddeutsche Spezialitäten wie Labskaus und Knipp. Knipp ist eine deftige Grützwurst. In ihrem kleinen Imbisswagen auf dem Findorffer Wochenmarkt kocht sie drei Mal die Woche alles selbst.

"Die Nordreportage" begleitet drei Imbissbudenbetreiber zwischen Küste und Heide beim Vorbereiten, Kochen und Verkaufen von norddeutschem Streetfood.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.