Streetfood auf Norddeutsch – Grünkohl, Knipp und Fischbrötchen
Schnell, deftig, norddeutsch! Drei Imbissbuden bringen norddeutsche Klassiker auf die Teller: Grünkohl in Walsrode, Labskaus und Knipp auf einem Bremer Wochenmarkt, Fischbrötchen in Cuxhaven.
- 27.02.2026
- 01:55 - 02:25 Uhr
Das ist Streetfood auf Norddeutsch! Deftiger Grünkohl ist im Winter für viele Menschen im Norden ein Muss. Zu dem Gemüse stellt Familie Bösche aus Walsrode im Süden der Lüneburger Heide Kasseler und Bregenwürste in ihrer Fleischerei selbst her.
Besonders für die Region: Die Würste bestehen zum Teil aus Grütze, also aus grob zerkleinerten Getreidekörnern. Das erste Mal Grünkohl in der Saison ist für Seniorchefin Hannelore Bösche eine große Herausforderung. Dann kommen immer viele Kunden, und keiner soll leer ausgehen. Doch ausgerechnet die Kartoffeln sind plötzlich alle.
Für viele Nordsee-Touristen gehören Fisch- oder Krabbenbrötchen zum Urlaub dazu. Selbst die in den vergangenen Jahren oft hohen Krabbenpreise halten sie nicht ab. Ilka Knobloch setzt bei ihren Brötchen auf Frische und Regionalität. Das überzeugt sogar die Einheimischen: Die Bude hat sich zu einem Treffpunkt in Cuxhaven entwickelt.
Die gebürtige Rumänin Manuela Gratz setzt voll auf Hausmannskost wie Suppen, Eintöpfe und norddeutsche Spezialitäten wie Labskaus und Knipp. Knipp ist eine deftige Grützwurst. In ihrem kleinen Imbisswagen auf dem Findorffer Wochenmarkt kocht sie drei Mal die Woche alles selbst.
"Die Nordreportage" begleitet drei Imbissbudenbetreiber zwischen Küste und Heide beim Vorbereiten, Kochen und Verkaufen von norddeutschem Streetfood.