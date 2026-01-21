Hauptnavigation

Eine Frau schenkt ein Bier in ein Glas.

Die Nordreportage: Stralsunds Kultkneiperin Hanni

Mehr als 30 Jahre ist Hanni Höpner das Gesicht der ältesten Hafenkneipe Europas, "Zur Fähre" in Stralsund. Mit 65 beschließt sie, kürzerzutreten. Doch das gelingt ihr nicht so richtig.

06.02.2026
00:45 - 01:15 Uhr

Die Nordreportage

Denn durch den Puppenspieler Karl Huck entdeckt sie die Bühne, pendelt im Sommer zwischen Insel und Festland hin und her. In der Seebühne Hiddensee erzählt sie Geschichten aus ihrem Leben und Geschichtliches ihrer Kneipe.

Ihre Mission: Sie möchte, dass Orte, an denen sich Menschen treffen, ins Gespräch kommen und zusammen ein Bier trinken, nie aussterben.

