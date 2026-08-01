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Ein Mann arbeitet an einem Rettungswagen

Gesellschaft

Spezialauftrag Rettungswagen

Im Emsland werden Rettungswagen gebaut, die weltweit im Einsatz sind, in Regionen mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen: vom wüstengeprägten Saudi-Arabien bis zum urbanen London.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
21.08.2026
01:55 - 02:25 Uhr

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Sendetypical Die Nordreportage, weiße Schrift auf blauem Fond

Die Nordreportage

Ein norddeutscher Fahrzeughersteller hat einen Spezialauftrag vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bekommen. Denn Deutschland will sich mit einer ganz neuen Generation von Rettungsfahrzeugen auf mögliche Katastrophenfälle vorbereiten.

Dafür muss ein Prototyp her. Nicht nur durch den Klimawandel werden auch in Deutschland extreme Rettungsszenarien immer wahrscheinlicher: Überschwemmungen, Schneechaos, extreme Glätte. Mit diesen Phänomenen müssen die Rettungsdienste jederzeit rechnen.

Auch das Thema Krieg ist durch die "Zeitenwende-Rede" des damaligen Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD) kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine 2022 wieder mehr in den Fokus gerückt. Und damit auch der Bevölkerungsschutz. Rettungswagen müssen nicht nur geländegängig sein, ihre Besatzungen sollen auch möglichst viele Patienten gleichzeitig und so sicher wie möglich aus Krisengebieten herausholen.

Eine spezielle Herausforderung für die Fahrzeugbauer WAS aus dem Emsland. Die Mitarbeitenden müssen sich überlegen, wie sie alle Anforderungen und Wünsche umsetzen und in das neue Spezialfahrzeug einbauen. Am Ende muss sich der Prototyp dann im extremen Gelände beweisen. Erst dann sehen die Ingenieurinnen, Ingenieure und die Fahrzeugbauer, ob ihre Überlegungen auch praxistauglich sind.

"Die Nordreportage" öffnet den Blick in die besondere Welt des Rettungswagen-Baus und begleitet die Herstellung eines Prototyps für den Katastrophenschutz mit seinen ganz speziellen Anforderungen: von den ersten Einbauten bis zum harten Test im Gelände.

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