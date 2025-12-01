Hauptnavigation

Die Nordreportage - Solidarische Landwirtschaft

IIn Ziethen bei Ratzeburg haben Natalie Adams, 33, und Dennis Wachholz, 32, mit viel Leidenschaft eine Solidarische Gemüsegärtnerei nach Demeter-Richtlinien aufgebaut. Auf sieben Hektar Land bauen sie über 50 Gemüsesorten sowie Natalies "Blümen" an, die nicht nur ihre Mitglieder, sondern auch die Umwelt erfreuen. Der Film begleitet das Paar und seine bunte Gemeinschaft aus Mitarbeitenden, Ehrenamtlichen und internationalen Gästen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
12.12.2025
02:00 - 02:30 Uhr

Die Nordreportage

Solidarisch und nachhaltig: In Ziethen bei Ratzeburg im Südosten Schleswig-Holsteins zeigen Natalie Adams und Dennis Wachholz, wie Solidarische Landwirtschaft gehen kann. Deutschlandweit gibt es über 570 Betriebe der Solidarischen Landwirtschaft. Deren Anzahl hat zwar zugenommen, ist aber gegenüber den knapp 230.000 konventionellen Landwirtschaftsbetrieben eine Nische.

Auf rund zehn Hektar baut das Paar über 50 Gemüsesorten und Schnittblumen nach Demeter-Richtlinien an und versorgt knapp 250 Haushalte. Mehr als 500 Menschen profitieren so von der Ernte. Das Prinzip: Ein fester Kreis von Mitgliedern finanziert den Hof mit einem monatlichen Beitrag und bekommt dafür jede Woche frisches Gemüse. So teilen die Mitglieder Ernte und Risiko direkt mit den Landwirten.

Natalie und Dennis werden unterstützt von einer lebendigen Hofgemeinschaft aus Mitarbeitenden, Ehrenamtlichen und Praktikanten. Zwischen Pflanzzeit und Ernte, Dürre und Starkregen, Zeitdruck und Teamgeist erleben alle gemeinsam die Höhen und Tiefen einer intensiven Saison. Eine neue Pflanzmaschine soll die Arbeit erleichtern, verlangt aber auch Know-how und Improvisation. Gemeinsam mit anderen Landwirten tauschen sie Ideen, Wissen, Maschinen und sogar Gemüse. So entsteht ein Netzwerk, das zeigt: Nachhaltigkeit gelingt am besten gemeinsam.

Das Ehepaar erlebt eine Saison voller Herausforderungen und harter körperlicher Handarbeit. Und trotzdem sind beide davon überzeugt, dass es für sie genau das Richtige ist - weil sie mit Leidenschaft gemeinsam ackern und gemeinsam ernten.

