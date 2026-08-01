Gesellschaft
Die Nordreportage – Schützen. Sichern. Bewachen.
Fliegende Augen, Boote, die allein fahren, Bojen, die Häfen überwachen – all das haben ein paar Start-ups aus Rostock entwickelt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 28.08.2026
- 01:30 - 02:00 Uhr
Autonome Systeme werden in diesen unsicheren Zeiten immer wichtiger für den Schutz kritischer Infrastruktur. Und die jungen Unternehmer wollen dabei sein – natürlich, um Geld zu verdienen, aber sie wollen auch etwas dafür tun, Deutschland besser zu schützen.
Die "Nordreportage" zeigt die innovativen Entwicklungen: wie sie fliegen, schwimmen und treiben. Außerdem ist sie dabei, wenn die Firmen ihre Erfindungen der Bundeswehr präsentieren.