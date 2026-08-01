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"Die Nordreportage: Schützen. Sichern. Bewachen.": Der Drohnenhersteller FLANC lässt in Rostock seine größte Seedrohne, auch USV genannt, zu Wasser.

Gesellschaft

Die Nordreportage – Schützen. Sichern. Bewachen.

Fliegende Augen, Boote, die allein fahren, Bojen, die Häfen überwachen – all das haben ein paar Start-ups aus Rostock entwickelt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
28.08.2026
01:30 - 02:00 Uhr

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Sendetypical Die Nordreportage, weiße Schrift auf blauem Fond

Die Nordreportage

Autonome Systeme werden in diesen unsicheren Zeiten immer wichtiger für den Schutz kritischer Infrastruktur. Und die jungen Unternehmer wollen dabei sein – natürlich, um Geld zu verdienen, aber sie wollen auch etwas dafür tun, Deutschland besser zu schützen.

Die "Nordreportage" zeigt die innovativen Entwicklungen: wie sie fliegen, schwimmen und treiben. Außerdem ist sie dabei, wenn die Firmen ihre Erfindungen der Bundeswehr präsentieren.

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