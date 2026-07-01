Im Sortiment hat sie Vasen, Kinderkleidung, Werkzeug und Haushaltswaren. Renates größter Wunsch: Alles muss raus – selbst für einen Euro.



Daniel Ocken und Nils Janssen aus Wiesmoor sind dagegen auf der Suche. Sie sind eingefleischte Porzellanliebhaber und absolute Kenner auf diesem Gebiet. Ihr Ziel: seltene und edle Tassen und Teller zu finden, die noch in ihrer Sammlung fehlen. Werden sie fündig und können vielleicht sogar ein echtes Schnäppchen machen?



"Die Nordreportage" taucht ein in das Getümmel des Megaflohmarkts in Elisabethfehn, wo Rares zu Barem gemacht wird.