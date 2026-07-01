Gesellschaft
Schnäppchenjagd auf dem Mega-Flohmarkt
Ein Hotspot für Trödelfans: der wohl längste Straßenflohmarkt Deutschlands in Elisabethfehn, einem kleinen Dorf in der Gemeinde Barßel im Landkreis Cloppenburg.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 24.07.2026
- 00:45 - 01:15 Uhr
Jedes Jahr feilschen dort an Himmelfahrt Profis und Hobbytrödler um den besten Preis und die besten Schnäppchen. Immer mit dabei: Renate Radtke. Die 37‑Jährige kennt den Flohmarkt seit Kindertagen und verkauft dort alles, was sich über das Jahr angesammelt hat.
Im Sortiment hat sie Vasen, Kinderkleidung, Werkzeug und Haushaltswaren. Renates größter Wunsch: Alles muss raus – selbst für einen Euro.
Daniel Ocken und Nils Janssen aus Wiesmoor sind dagegen auf der Suche. Sie sind eingefleischte Porzellanliebhaber und absolute Kenner auf diesem Gebiet. Ihr Ziel: seltene und edle Tassen und Teller zu finden, die noch in ihrer Sammlung fehlen. Werden sie fündig und können vielleicht sogar ein echtes Schnäppchen machen?
"Die Nordreportage" taucht ein in das Getümmel des Megaflohmarkts in Elisabethfehn, wo Rares zu Barem gemacht wird.