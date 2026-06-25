Gesellschaft
Rügens Gastrohelden
"Die Nordreportage" erzählt die Geschichten von Till, Anne und Carllo, die ihren Lebensmittelpunkt auf Rügen haben. Sie sind Arbeitgeber auf Deutschlands größter Urlaubsinsel.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 03.07.2026
- 02:25 - 02:55 Uhr
Und leben vom Tourismus im Luxusbereich: auf dem Naturcampingplatz und in der kleinen Imbissbude direkt am Strand. Während Till, Anne und Carllo versuchen, ihren Platz auf der Insel zu finden, müssen sie gleichzeitig das Chaos des Saisonstarts bewältigen.