Die Nordreportage: Raser im Visier

Viele Autofahrende halten Verkehrskontrollen für reine Abzocke. Einige denken, die Verkehrsüberwacher kassierten für jeden Temposünder eine Provision. Richtig ist: Das Geld landet in der Stadtkasse. In Hannover sind es circa sechs Millionen Euro jedes Jahr.



An der Podbielskistraße steht der jüngste Blitzer der Stadt, er ist noch nicht einmal angeschlossen, und schon wurde eine Scheibe an der Säule eingeschlagen. Ein Job für die Verkehrsüberwacher: Mira und Jörg müssen alle 46 Blitzanlagen der Stadt einstellen, kontrollieren und reparieren.



Auch die Polizei blitzt in Hannover. Eine spezialisierte Einheit ist mit dem Videoüberwachungswagen unterwegs. Jeder Rasende wird sofort angehalten. Der Vorteil: Vor Ort können die Beamtinnen und Beamten den Autofahrenden ihr Vergehen auf Video zeigen. Ein anderes Polizeiteam misst per Laser den fließenden Verkehr an einer Hauptstraße. 100 Meter weiter werden Schnellfahrende gleich zur Kasse gebeten. Nicht alle Autofahrenden haben dafür Verständnis.



Manche lassen ihren Ärger an den Blitzanlagen aus. Mobile Messtrailer werden besprüht oder angezündet. Die Nummer eins von Hannovers festmontierten Blitzern steht am Westschnellweg. 16.000-mal blitzt es an der Bundesstraße pro Jahr. Negativrekord in Hannover: Ein Auto wurde mit Tempo 147 bei erlaubten 50 Stundenkilometern geblitzt. Auch skurrile Delikte gibt es: Ein E-Roller-Fahrer wurde mit 61 Stundenkilometern gemessen, und ein Panzer fuhr bei Rot über eine Ampel.



"Die Nordreportage" begleitet die "Blitzer-Teams" von Polizei und Stadt bei ihren Einsätzen in Hannover und zeigt den Betrieb, der hinter den mobilen und fest installierten Blitzern steckt: vom Aufbau über die Auswertung der Fotos bis hin zur Reparatur der Geräte.