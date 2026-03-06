Gesellschaft
Die Nordreportage: Hallig Hooge – Entscheidung fürs Leben
Generationswechsel mitten in der Nordsee: auf Hallig Hooge. Eilien und Torben übernehmen im Mai 2025 den Betrieb von Eiliens Eltern Katrin und Heiner im Nordfriesischen Wattenmeer.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 03.04.2026
- 01:10 - 01:40 Uhr
Heiner ist im Dezember 2024 überraschend gestorben, der Generationswechsel muss schnell gehen. Eilien arbeitet wieder im elterlichen Betrieb. Übernehmen will sie die Ferienpension und die kleine Landwirtschaft aber erst, wenn sie den richtigen Partner gefunden hat.
Acht Jahre lang wartet sie auf den Richtigen. Dann kommt Torben Kunz nach Hooge. Er beschlägt auf Backenswarft Kutschpferde und lernt dabei Eilien kennen. "Das hat sofort gefunkt", schwärmt Eilien, "und gepasst hat es auch". Denn das Kraftpaket Torben kann sich ein Leben mitten im Meer vorstellen. Der junge Mann aus Flintbek bei Kiel ist abenteuerlustig. Der gelernte Hufschmied und Landwirt hat mehrere Jahre in Amerika gelebt und dort als Bauer und Schmied in South Dakota gearbeitet.
Und jetzt: Hallig Hooge und Eilien. Torben bricht in Flintbek bei Kiel seine Zelte ab und wandert mit Möbeln und Schmiedewagen nach Hooge aus. Dort erwarten den jungen Mann eine Ferienpension mit neun Zimmern, zehn Galloways plus Kälber, neun Pferde, 32 Schafe - und natürlich Eilien. Erst wenn Torben sich als "halligtauglich" erweist, möchte sie Kinder mit ihm. "Alleinerziehende Mutti auf einer Hallig, dass kommt für mich nicht infrage", sagt sie. Dafür gibt sie ihm ein Jahr lang Zeit.
Torben legt los. Krempelt den kleinen Betrieb um. Backt Brot für die Gäste, vergrößert die Schafherde und begrast mit den Tieren die Deiche. Er schafft einen modernen Hühnerstall an, erwirbt einen Kutschenführerschein und kutschiert im Sommer Gäste über die Hallig. Nach wenigen Wochen fühlt sich der junge Auswanderer bereits als Hooger. Seine Eltern kommen zu Besuch und lernen Katrin kennen. Zum ersten Mal in ihrem Leben sind sie auf einer Hallig. Ein paar Monate später verkündet das junge Paar, dass sie Eltern werden. Torben schmiedet in Kiel einen Verlobungsring und macht Eilien auf Hooge einen Heiratsantrag. Und seine Halligliebe sagt "ja".
Ende November dann ein weiterer, emotionaler Moment für die Familie Brogmus: Eilien und Torben kommen aus Kiel auf die Hallig zurück. Mit dabei ist ihr frischgeborener Sohn Hannes. Katrin holt ihre Kinder und ihr Enkelkind vom Anleger ab. Tränen fließen. Ein Halligbaby von einer Einheimischen, das hat es lange nicht gegeben.