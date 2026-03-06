Die Nordreportage: Hallig Hooge – Entscheidung fürs Leben

Torben legt los. Krempelt den kleinen Betrieb um. Backt Brot für die Gäste, vergrößert die Schafherde und begrast mit den Tieren die Deiche. Er schafft einen modernen Hühnerstall an, erwirbt einen Kutschenführerschein und kutschiert im Sommer Gäste über die Hallig. Nach wenigen Wochen fühlt sich der junge Auswanderer bereits als Hooger. Seine Eltern kommen zu Besuch und lernen Katrin kennen. Zum ersten Mal in ihrem Leben sind sie auf einer Hallig. Ein paar Monate später verkündet das junge Paar, dass sie Eltern werden. Torben schmiedet in Kiel einen Verlobungsring und macht Eilien auf Hooge einen Heiratsantrag. Und seine Halligliebe sagt "ja".