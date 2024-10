Letzte Tage voller Leben – Geschichten aus dem Hospiz

Dr. Wolfgang Röhr hat 2010 das Schloss Bernstorf bei Grevensmühlen zum Hospiz umgebaut. Im Andenken an seine Frau, die gerade den Kampf gegen den Krebs verloren hatte. Das Hospiz ist seit vielen Monaten das Zuhause von Carolin Kumpe. Wegen einer Autoimmunkrankheit droht sie zu ersticken. Sie genießt ihre guten Stunden an ihrem Lieblingsplatz am Schlossteich. Für Ablenkung sorgt dort gerade ein Drehteam. "Ich sterbe, kommst du?" heißt der Film von Benjamin Kramme. Ein Jahr lang hat der Regisseur zuvor als Praktikant in dem Haus gearbeitet. Mit seinem Film will er über das Hospiz aufklären, den Menschen die Angst vor dem Tod nehmen.