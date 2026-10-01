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Die Hygiene-Helden: Das Reinigungsteam um Teamleiterin Rita Gretzler steht selten im Mittelpunkt – dabei tragen sie mit ihrer Arbeit eine sehr große Verantwortung

Gesellschaft

Leben retten im Verborgenen

Ohne sie würde kein Krankenhaus funktionieren: In der Universitätsmedizin Rostock sorgen Reinigungskräfte täglich dafür, dass OP-Säle, Betten und Instrumente keimfrei bleiben.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
30.10.2026
01:25 - 01:55 Uhr

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Sendetypical Die Nordreportage, weiße Schrift auf blauem Fond

Die Nordreportage

Unter hohem Zeitdruck reinigen Rita Gretzler und ihr Team blutverschmierte Operationssäle, bereiten Betten für neue Patienten auf und machen benutzte Instrumente wieder sicher einsatzbereit. Ihre Arbeit kann Leben retten.

Die Reportage begleitet die Menschen hinter den Kulissen eines Krankenhauses. Ihre Arbeit bleibt meist unsichtbar, ist für den Klinikalltag jedoch unverzichtbar. Jeder Handgriff trägt dazu bei, Patienten vor Gefahren zu schützen und den medizinischen Betrieb aufrechtzuerhalten.

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