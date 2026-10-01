Gesellschaft
Leben retten im Verborgenen
Ohne sie würde kein Krankenhaus funktionieren: In der Universitätsmedizin Rostock sorgen Reinigungskräfte täglich dafür, dass OP-Säle, Betten und Instrumente keimfrei bleiben.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 30.10.2026
- 01:25 - 01:55 Uhr
Unter hohem Zeitdruck reinigen Rita Gretzler und ihr Team blutverschmierte Operationssäle, bereiten Betten für neue Patienten auf und machen benutzte Instrumente wieder sicher einsatzbereit. Ihre Arbeit kann Leben retten.
Die Reportage begleitet die Menschen hinter den Kulissen eines Krankenhauses. Ihre Arbeit bleibt meist unsichtbar, ist für den Klinikalltag jedoch unverzichtbar. Jeder Handgriff trägt dazu bei, Patienten vor Gefahren zu schützen und den medizinischen Betrieb aufrechtzuerhalten.