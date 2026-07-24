Gesellschaft
Die Nordreportage – Kühe mit Hörnern und digitales Büro
Hof Medewege, Mecklenburg-Vorpommern: 400 Hektar, 15 Betriebe und Initiativen, 170 Arbeitsplätze. Der Biohof existiert seit drei Jahrzehnten, und er rechnet sich. Das ist die Ausnahme.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 07.08.2026
- 01:10 - 01:40 Uhr
Jule, Helena und Olav haben den Hof von ihren Eltern übernommen. Kühe mit Hörnern, Demeter-Zertifikat, Waldorfkindergarten und KI in der Stallwirtschaft: Auf Hof Medewege treffen biodynamische Tradition und digitale Gegenwart aufeinander.
Nicht als Widerspruch, sondern als Programm. Aber wachsen heißt auch entscheiden. Welche Traditionen tragen, welche bremsen? Was bleibt, was muss weg?
"Die Nordreportage" begleitet drei junge Menschen, die jeden Tag neu verhandeln, was nachhaltiges Wirtschaften heute bedeutet – und dabei einen der erfolgreichsten Biobetriebe Norddeutschlands am Laufen halten.