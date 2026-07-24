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Jule Jahn im Melkstand auf dem Hof Medewege – morgens um halb sechs

Gesellschaft

Die Nordreportage – Kühe mit Hörnern und digitales Büro

Hof Medewege, Mecklenburg-Vorpommern: 400 Hektar, 15 Betriebe und Initiativen, 170 Arbeitsplätze. Der Biohof existiert seit drei Jahrzehnten, und er rechnet sich. Das ist die Ausnahme.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
07.08.2026
01:10 - 01:40 Uhr

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Sendetypical Die Nordreportage, weiße Schrift auf blauem Fond

Die Nordreportage

Jule, Helena und Olav haben den Hof von ihren Eltern übernommen. Kühe mit Hörnern, Demeter-Zertifikat, Waldorfkindergarten und KI in der Stallwirtschaft: Auf Hof Medewege treffen biodynamische Tradition und digitale Gegenwart aufeinander.

Nicht als Widerspruch, sondern als Programm. Aber wachsen heißt auch entscheiden. Welche Traditionen tragen, welche bremsen? Was bleibt, was muss weg?

"Die Nordreportage" begleitet drei junge Menschen, die jeden Tag neu verhandeln, was nachhaltiges Wirtschaften heute bedeutet – und dabei einen der erfolgreichsten Biobetriebe Norddeutschlands am Laufen halten.

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