Gesellschaft
Die Nordreportage – Kiezpolizei Davidwache
René Fernolendt und Thomas Behrendt leiten die Spezialeinheit der Davidwache: die Gruppe "Operative Aufgaben". Sie haben es meist mit den stressigen Seiten und Typen der Reeperbahn zu tun.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 06.11.2026
- 01:55 - 02:25 Uhr
An den Wochenenden und nachts, wenn es auf dem Kiez hoch hergeht - die beiden Hauptkommissare und ihr Team sind immer da, wenn viele und erfahrene Polizisten gebraucht werden. Mal mit ordentlich Geschick, mal ganz handfest. Sie passen sich dem Puls der Reeperbahn an.