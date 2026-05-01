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Jette Körner und ihr Trainer Rateb Hatahet sind voller neuer Pläne. Ihr nächstes Ziel: Die Europameisterschaft 2026 in Mazedonien.

Gesellschaft

Lehrerin mit Klasse

Jette Körner aus Rostock ist Lehrerin im Referendariat, Mutter und im Kickbox-Nationalteams. Sie bereitet sich auf ihr zweites Staatsexamen vor und trainiert für die Weltmeisterschaft.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
08.05.2026
01:55 - 02:25 Uhr

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Sendetypical Die Nordreportage, weiße Schrift auf blauem Fond

Die Nordreportage

Die Reportage zeigt, wie sie ihre Haltung, ihren Kampfgeist und ihre Leidenschaft in ihrem Beruf als Lehrerin nutzt, um Jugendlichen aus oft schwierigen Verhältnissen zu zeigen, was in ihnen steckt.

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