Gesellschaft
Lehrerin mit Klasse
Jette Körner aus Rostock ist Lehrerin im Referendariat, Mutter und im Kickbox-Nationalteams. Sie bereitet sich auf ihr zweites Staatsexamen vor und trainiert für die Weltmeisterschaft.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 08.05.2026
- 01:55 - 02:25 Uhr
Die Reportage zeigt, wie sie ihre Haltung, ihren Kampfgeist und ihre Leidenschaft in ihrem Beruf als Lehrerin nutzt, um Jugendlichen aus oft schwierigen Verhältnissen zu zeigen, was in ihnen steckt.