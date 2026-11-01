Ketchup made in Niedersachsen

Die Geschichte der deutschen Ketchup-Produktion beginnt ebenfalls mit einem Betrieb in Niedersachsen. Vor mehr als 90 Jahren füllte das Familienunternehmen Zeisner aus Grasberg bei Bremen die ersten Flaschen mit der Gewürzsoße ab. Noch heute werden dort verschiedene Würzsaucen der Marke nach alten Rezepten produziert und sogar bis in die USA exportiert. Nun soll in dem Betrieb zum ersten Mal auch eine zuckerarme Variante entstehen. Für den Produktionsleiter eine große Herausforderung: Gewürze, Essig und andere Zutaten müssen für die erste Großproduktion angepasst werden.