Gesellschaft
Ketchup made in Niedersachsen
Tomaten sind das beliebteste Gemüse der Menschen in Deutschland und Grundlage für die wohl wichtigste Soße zu Pommes, Burgern oder Currywurst: Ketchup.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 20.11.2026
- 02:00 - 02:30 Uhr
In der Nähe von Gifhorn wollen die IseBauern ihren ersten eigenen regionalen Ketchup produzieren. Ihre Idee: Tomaten aus dem eigenen Gewächshaus verwenden, die sie wegen kleiner Schönheitsfehler nicht mehr verkaufen können und bislang immer entsorgt haben.
In der Regel werden für die Herstellung von Ketchup Tomaten aus Südeuropa, Amerika oder China verwendet. Die Tomatenbauern aus Niedersachsen wollen einen neuen Weg gehen. Gemeinsam mit einem kleinen Lebensmittelproduzenten müssen sie eine Rezeptur, das Etikett und einen Namen entwickeln, und das alles während der laufenden Ernte.
Die Geschichte der deutschen Ketchup-Produktion beginnt ebenfalls mit einem Betrieb in Niedersachsen. Vor mehr als 90 Jahren füllte das Familienunternehmen Zeisner aus Grasberg bei Bremen die ersten Flaschen mit der Gewürzsoße ab. Noch heute werden dort verschiedene Würzsaucen der Marke nach alten Rezepten produziert und sogar bis in die USA exportiert. Nun soll in dem Betrieb zum ersten Mal auch eine zuckerarme Variante entstehen. Für den Produktionsleiter eine große Herausforderung: Gewürze, Essig und andere Zutaten müssen für die erste Großproduktion angepasst werden.
Für viele Imbissbesucher sind Pommes oder Burger ohne Ketchup undenkbar. Das weiß auch Chefkoch Thore Müller aus dem "Hafencasino" in Bremen. Deshalb hat er sein eigenes Geheimrezept entwickelt, um aus handelsüblichem Flaschenketchup eine kleine Delikatesse für seine Kundschaft zu zaubern.
"Die Nordreportage" zeigt Ketchup-Profis aus Niedersachsen, die die beliebte Tomatensoße mit Leidenschaft und neuen Ideen produzieren.