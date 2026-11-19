Dafür kommen die Knollen in eine Waschanlage, werden gerieben, in Zentrifugen geschleudert und wandern in eine Art große Kaffeemaschine, in der die sogenannte Stärkemilch erzeugt wird. Verarbeitet werden spezielle Stärkekartoffeln, die aus der Region kommen, zum Beispiel von Landwirtin Elena Vette. Über 6000 Tonnen holt sie jedes Jahr mit ihrem Team vom Acker und bringt sie ins Werk nach Emlichheim. Zur Ernte muss das Wetter stimmen und die Technik funktionieren. Die 33-jährige Elena und ihr Team hoffen auf gute Bedingungen, denn in den vergangenen Monaten hatten sie schon genug mit der Dürre zu kämpfen und erwarten genau wie die Stärkefabrik deutlich geringere Erträge als üblich.