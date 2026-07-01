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Benjamin Ooschauko, kräftig, Glatze und Vollbart, bereitet Kaffee zu.

Gesellschaft

Die Nordreportage – Kaffeeprofis im Norden

Mit fast vier Tassen täglich ist Kaffee Deutschlands Lieblingsgetränk. Ob Rösten, Brühen oder Hafenlogistik: Im Norden ist die Tradition und Leidenschaft um die Kultbohne besonders groß.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
31.07.2026
00:40 - 01:10 Uhr

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Sendetypical Die Nordreportage, weiße Schrift auf blauem Fond

Die Nordreportage

Im Bremer Hafen lagert J. Müller über 100.000 Tonnen Rohkaffee, betreut von rund 100 Mitarbeitenden. In Hannover entwickelt die Rösterei Machwitz neue Blends. Ein Café in Bredenbeck bringt "Specialty Coffee" aufs Land und begeistert Gäste.

Barista Ella Simon trainiert für die Meisterschaft und will mit Espresso, Latte und Signature-Drink überzeugen.

"Die Nordreportage" begleitet Kaffeeprofis aus dem Norden - zwischen Tradition, handwerklicher Präzision und jeder Menge Leidenschaft.

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