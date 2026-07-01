Gesellschaft
Die Nordreportage – Kaffeeprofis im Norden
Mit fast vier Tassen täglich ist Kaffee Deutschlands Lieblingsgetränk. Ob Rösten, Brühen oder Hafenlogistik: Im Norden ist die Tradition und Leidenschaft um die Kultbohne besonders groß.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 31.07.2026
- 00:40 - 01:10 Uhr
Im Bremer Hafen lagert J. Müller über 100.000 Tonnen Rohkaffee, betreut von rund 100 Mitarbeitenden. In Hannover entwickelt die Rösterei Machwitz neue Blends. Ein Café in Bredenbeck bringt "Specialty Coffee" aufs Land und begeistert Gäste.
Barista Ella Simon trainiert für die Meisterschaft und will mit Espresso, Latte und Signature-Drink überzeugen.
"Die Nordreportage" begleitet Kaffeeprofis aus dem Norden - zwischen Tradition, handwerklicher Präzision und jeder Menge Leidenschaft.