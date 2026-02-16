Die Nordreportage: Je oller - je doller

Eine der Señoritas ist Lotti Strehlow. Die 94-Jährige trägt trendige Sneaker, ist fit wie ein Turnschuh und könnte als Best-Ager-Model arbeiten. Lotti ist immer eine der Ersten, die bei den Partys von "Oll Inklusiv" im Indra auf die Tanzfläche strömen. Musik ist für die lebenslustige Lotti Ausdruck von Freiheit und Individualität. Das Indra auf der Großen Freiheit kennt sie von früher. Als junge Frau arbeitete sie an der Bar des Kiezclubs. Das war zehn Jahre bevor dort die Beatles ihr erstes Hamburger Engagement hatten.