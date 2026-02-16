Gesellschaft
Die Nordreportage: Je oller - je doller
Breakdance, Abtanzen auf der Großen Freiheit oder ein Upcycling-Workshop: Bei solchen Events denkt man an junge Menschen und nicht an die Generation 60.
Doch in Hamburg feiern "Señoritas" und Senioren auf dem Kiez, gehen auf Punk-Konzerte und sprühen Graffitis. Die Hamburger Initiative "Oll Inklusiv", gegründet von Mitra Kassai, macht es möglich: Altsein kann bunt, frech und lebendig sein.
Der Name "Oll Inklusiv" spielt mit dem Hamburger Dialekt - oll gleich alt - und dem Begriff "inklusiv".
Eine der Señoritas ist Lotti Strehlow. Die 94-Jährige trägt trendige Sneaker, ist fit wie ein Turnschuh und könnte als Best-Ager-Model arbeiten. Lotti ist immer eine der Ersten, die bei den Partys von "Oll Inklusiv" im Indra auf die Tanzfläche strömen. Musik ist für die lebenslustige Lotti Ausdruck von Freiheit und Individualität. Das Indra auf der Großen Freiheit kennt sie von früher. Als junge Frau arbeitete sie an der Bar des Kiezclubs. Das war zehn Jahre bevor dort die Beatles ihr erstes Hamburger Engagement hatten.
"Oll Inklusiv" ist in Wahrheit eine kleine Revolution, angeführt von Mitra Kassai. Der 53-Jährigen geht es um gesellschaftliche Veränderung, die Spaß macht und Senioren aus der Einsamkeit rausholt - weil die Welt uns allen gehört, egal ob jung oder alt.