Gesellschaft
Kindergeburtstag in der Großstadt – Höher, bunter, teurer
Früher reichten Spiele wie Topfschlagen oder Blinde Kuh für einen gelungenen Kindergeburtstag aus. Heute werden Kindergeburtstage vor allem in Großstädten immer häufiger zu aufwendigen Events mit Motto, Animateuren und immer ausgefalleneren Aktivitäten.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 25.09.2026
- 01:55 - 02:25 Uhr
Die 30-minütige Reportage stellt ungewöhnliche Menschen und ungewöhnliche Orte in Norddeutschland vor.