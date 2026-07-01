Gesellschaft
Hektik ade – Naturcamping am Roten See
Ines und Katrin Manor, beide über 50, teilen Bett, das Restaurant "Seeblick" – und ihren Naturcampingplatz, idyllisch gelegen am Roten See in Nordwestmecklenburg.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 17.07.2026
- 02:25 - 02:55 Uhr
Dort empfängt das Paar Gäste aus ganz Deutschland. Es ist Platz für 28 Dauercamper und rund weitere 20 Zelte oder Wohnwagen. Die Gaststätte und den Campingplatz am Roten See kennen viele Menschen aus der Gegend noch aus ihren Kinder- und Jugendtagen.
Die Stammgäste lieben das Sauerfleisch und die Flammkuchen im Restaurant, sie kommen dafür das ganze Jahr. Die Dauercamper lieben besonders die Abgeschiedenheit, die Ruhe und den kleinen See. Das Filmteam begleitet den Alltag auf dem Campingplatz.