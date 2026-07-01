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"Die Nordreportage: Hektik ade": Das Ehepaar Ines (l.) und Katrin Magnor (r.) vor der Idylle Roter See.

Gesellschaft

Hektik ade – Naturcamping am Roten See

Ines und Katrin Manor, beide über 50, teilen Bett, das Restaurant "Seeblick" – und ihren Naturcampingplatz, idyllisch gelegen am Roten See in Nordwestmecklenburg.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
17.07.2026
02:25 - 02:55 Uhr

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Sendetypical Die Nordreportage, weiße Schrift auf blauem Fond

Die Nordreportage

Dort empfängt das Paar Gäste aus ganz Deutschland. Es ist Platz für 28 Dauercamper und rund weitere 20 Zelte oder Wohnwagen. Die Gaststätte und den Campingplatz am Roten See kennen viele Menschen aus der Gegend noch aus ihren Kinder- und Jugendtagen.

Die Stammgäste lieben das Sauerfleisch und die Flammkuchen im Restaurant, sie kommen dafür das ganze Jahr. Die Dauercamper lieben besonders die Abgeschiedenheit, die Ruhe und den kleinen See. Das Filmteam begleitet den Alltag auf dem Campingplatz.

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