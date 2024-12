Gemüseanbau auf Bestellung – Ein Biobauer geht neue Wege

Vor einigen Jahren startete der junge Biolandwirt auf dem Hof seiner Großmutter im niedersächsischen Eichdorf einen Vielfaltsgarten. In einer Zeit, in der immer mehr landwirtschaftliche Betriebe aufgeben, baut Björn mit viel Herzblut unterschiedliche Gemüsesorten an. Allein zwölf Sorten Kürbisse – von „Jack be little“ bis zu „Blue Banana“ – erntet er in dieser Saison. Auf dem Lüneburger Wochenmarkt hat er inzwischen eine eingeschworene Fangemeinde, die besonders seine unbekannten Sorten wie Schwarzkohl, Rübstiel und Ringelbeete inklusive mitgelieferter Rezeptideen schätzt. „Wenn ich den Anbau plane, habe ich meist schon meine jeweiligen Kunden vor Augen“, sagt Björn.