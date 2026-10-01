Gesellschaft
Die Nordreportage: Eine Insel. Ein Polizist
Inselpolizist Thomas Moritz ist nicht nur sympathisch und hat Humor, er ist auch ein Experte in Konfliktmanagement und Deeskalation auf Hiddensee.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 23.10.2026
- 00:40 - 01:10 Uhr
Über seine Polizeiarbeit kommt das Filmteam den Menschen auf der Insel und ihren Besuchern näher, erlebt mit ihnen Freud und Leid und lernt nebenbei die schöne Ostseeinsel aus verschiedenen Perspektiven kennen.
Hiddensee ist ein beliebtes Urlaubs- und Ausflugsziel. Etwa 300.000 Tageausflügler und 50.000 Übernachtungsgäste besuchen jährlich die Ostseeinsel, die rund 1000 Insulanerinnen und Insulaner leben vor allem vom Tourismus. Im Sommer ist der größte Besucheransturm und Einheimische und Polizei geraten nicht selten an ihre Belastungsgrenze.