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Der einzige ganzjährig auf Hiddensee stationierte Polizist: Polizeihauptmeister Thomas Moritz

Gesellschaft

Die Nordreportage: Eine Insel. Ein Polizist

Inselpolizist Thomas Moritz ist nicht nur sympathisch und hat Humor, er ist auch ein Experte in Konfliktmanagement und Deeskalation auf Hiddensee.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
23.10.2026
00:40 - 01:10 Uhr

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Sendetypical Die Nordreportage, weiße Schrift auf blauem Fond

Die Nordreportage

Über seine Polizeiarbeit kommt das Filmteam den Menschen auf der Insel und ihren Besuchern näher, erlebt mit ihnen Freud und Leid und lernt nebenbei die schöne Ostseeinsel aus verschiedenen Perspektiven kennen.

Hiddensee ist ein beliebtes Urlaubs- und Ausflugsziel. Etwa 300.000 Tageausflügler und 50.000 Übernachtungsgäste besuchen jährlich die Ostseeinsel, die rund 1000 Insulanerinnen und Insulaner leben vor allem vom Tourismus. Im Sommer ist der größte Besucheransturm und Einheimische und Polizei geraten nicht selten an ihre Belastungsgrenze.

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