Die Herzbäckerin – Zwischen Backstube, Familie und Dorfleben

Der Name „Ihr Herzbäcker“ ist bei Alexandra Vogt Programm. Sie ist ständig zwischen Backstube und Kühlregal im Einsatz und hat einen unglaublichen Akku.

06.03.2026
02:00 - 02:30 Uhr

Die Nordreportage

Mit vier Stunden Schlaf ist die 42-jährige Bäckermeisterin voll aufgeladen für ihren 20-Stunden-Tag. Mit Mann, Mutti und Team backt sie für das 800-Seelen-Dorf Mönkebude am Stettiner Haff und serviert sogar selbst gekochtes Mittagessen.

Damit es im Dorf weiterhin einen Laden gibt, hat Alexandra ihn übernommen: Sie verkauft, dekoriert, bildet aus. Egal, ob eine Feuerwehrfrau gebraucht wird, eine Gemeindevertreterin, eine Festival-Organisatorin: Jedes Anliegen findet Platz in ihrem riesengroßen Herzen. Aber wie lange hält sie das durch?

