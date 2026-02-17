Hauptnavigation

Frauen stehen um ein Boot.

Gesellschaft

Der Weg ins zweite Leben

Für Esther, 50, fühlte sich die Diagnose Brustkrebs an wie ein Riesenirrtum: Sie war gerade 44 Jahre alt, sportlich, optimistisch und lebte, wie sie meinte, ein sehr gesundheitsbewusstes Leben.

Sendetermin
27.03.2026
02:00 - 02:30 Uhr

Die Nordreportage

Und doch hatte sich der Knoten gebildet. Eine Erklärung gab und gibt es nicht. Wie sich dieser Sturz ins Ungewisse anfühlte, weiß sie noch genau. Inzwischen liegen sechs Jahre und zahlreiche OPs hinter ihr, und sie trägt selbstbewusst "oben ohne".

Esther ist Vorsitzende der Selbsthilfegruppe "Kieler BrustkrebsSprotten".

