Gesellschaft
Die Nordreportage – Der Männerschuppen von Poel
Hans-Viktor, Per, Olaf und 23 andere Männer treffen sich oft in ihrem "Schuppen" auf der Insel Poel. Die frühere Agrarhalle haben sie in eine Werkstatt mit Küche verwandelt. Der "Männerschuppen" ist ein Pilotprojekt in Deutschland - ein Ort, an dem sich Männer treffen, um an Projekten zu arbeiten: an Oldtimern schrauben, Fahrräder reparieren, für Kindergärten Möbel bauen, Ausflüge machen und zusammen kochen oder auch gemeinsam abnehmen.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 30.01.2026
- 01:55 - 02:25 Uhr