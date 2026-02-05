Gesellschaft
Das schnelle Geld – Schnäppchen im Pfandleihhaus
Die Lebensmittel sind teuer, die Miete hoch, der Monat noch lang: Gestiegene Preise stellen viele Menschen vor existenzielle Probleme. Durch Leihhäuser versuchen einige, Abhilfe zu schaffen.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 13.03.2026
- 02:00 - 02:25 Uhr
Denn ist die Kasse knapp, gibt es im Pfandleihhaus quasi im Handumdrehen Bargeld gegen Faustpfand. In den sieben Hamburger Filialen von „Grüne's Leihhäuser“ geben sich Bedürftige, Zocker und ganz gewöhnliche Anwohner die Klinke in die Hand.
Iris und Riti putzen, polieren und kassieren hinter Panzerglas in der Filiale am Hauptbahnhof. Die beiden Pfandverleiherinnen kennen ihre Pappenheimer, aber auch viele persönliche Schicksale. Mit Herz und Kodderschnauze halten sie das turbulente Treiben rund um den Tresen in Schach.