Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Die Nordreportage
  4. Das schnelle Geld – Schnäppchen im Pfandleihhaus
Zwei Frauen überprüfen Schmuck.

Gesellschaft

Das schnelle Geld – Schnäppchen im Pfandleihhaus

Die Lebensmittel sind teuer, die Miete hoch, der Monat noch lang: Gestiegene Preise stellen viele Menschen vor existenzielle Probleme. Durch Leihhäuser versuchen einige, Abhilfe zu schaffen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
13.03.2026
02:00 - 02:25 Uhr

Mehr

Sendetypical Die Nordreportage, weiße Schrift auf blauem Fond

Die Nordreportage

Denn ist die Kasse knapp, gibt es im Pfandleihhaus quasi im Handumdrehen Bargeld gegen Faustpfand. In den sieben Hamburger Filialen von „Grüne's Leihhäuser“ geben sich Bedürftige, Zocker und ganz gewöhnliche Anwohner die Klinke in die Hand.

Iris und Riti putzen, polieren und kassieren hinter Panzerglas in der Filiale am Hauptbahnhof. Die beiden Pfandverleiherinnen kennen ihre Pappenheimer, aber auch viele persönliche Schicksale. Mit Herz und Kodderschnauze halten sie das turbulente Treiben rund um den Tresen in Schach.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.