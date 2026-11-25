Seinen Trauzeugen Kevin kennt er deshalb noch gar nicht lange. Trotzdem stürzt sich Kevin mit voller Hingabe in die Organisation. Das Problem: Jason mag es eigentlich lieber ruhig. Trauzeuge Kevin lässt sich davon nicht beirren und setzt auf das volle Kiez-Programm. Ausgestattet mit pinkfarbenem Shirt und Tütü geht es für Jason und die Truppe erst in den Escape Room, dann auf den Hamburger Dom und schließlich mitten ins Reeperbahn-Nachtleben. Ob sich Jason seinen Abschied vom Singledasein wirklich so vorgestellt hat?