Gesellschaft
Brautalarm auf der Reeperbahn
Sie feiern ein letztes Mal "in Freiheit", und das soll unvergesslich werden: In keiner anderen deutschen Stadt werden so viele Junggesellenabschiede, kurz JGA, zelebriert wie in Hamburg.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 11.12.2026
- 02:05 - 02:35 Uhr
"Die Nordreportage" begleitet drei grundverschiedene Gruppen im Party-Ausnahmezustand durch die Freie und Hansestadt: Bräutigam Jason ist der Liebe wegen erst vor Kurzem in den Norden gezogen.
Seinen Trauzeugen Kevin kennt er deshalb noch gar nicht lange. Trotzdem stürzt sich Kevin mit voller Hingabe in die Organisation. Das Problem: Jason mag es eigentlich lieber ruhig. Trauzeuge Kevin lässt sich davon nicht beirren und setzt auf das volle Kiez-Programm. Ausgestattet mit pinkfarbenem Shirt und Tütü geht es für Jason und die Truppe erst in den Escape Room, dann auf den Hamburger Dom und schließlich mitten ins Reeperbahn-Nachtleben. Ob sich Jason seinen Abschied vom Singledasein wirklich so vorgestellt hat?
Die 27-jährige "Bride-to-be" Amy weiß hingegen genau, worauf sie sich einlässt: Mit ihren Freundinnen will sie es bei einer Männer-Stripshow noch einmal richtig krachen lassen. Damit ist sie keineswegs allein. Der Saal ist voll besetzt mit Dutzenden feiernden Frauencliquen. Für die Tänzer der Sixx Paxx sind JGAs ein florierendes Geschäft: In den Sommermonaten pendelt die sechsköpfige Truppe mit ihrer Show durch die deutschen Junggesellinnen-Hochburgen.
Dass es auch deutlich gesitteter, dafür aber minutiös durchgetaktet geht, beweist Nadine aus Bargstedt. Als Trauzeugin hat sie für Freundin Cheyenne eine Überraschungstour auf die Beine gestellt, penibel geplant per Excel-Tabelle. Schmuck basteln, exklusives Dinner und eine eigene Karaoke-Lounge stehen auf dem Programm.
Zwischen Kiez-Trubel, verschwitzten Männerkörpern und Excel-Listen: "Die Nordreportage" zeigt, wie unterschiedlich in Hamburg die Entscheidung, zu heiraten, gefeiert wird.