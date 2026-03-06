Die Nordreportage: Beauty, Tattoos, Burlesque

Haarexpertin Bella ist Chefin und Betreiberin der WG, Tätowierer Mark und Beautyartist Sophie sind ihre Untermieter. Bella gilt zudem als Gründerin und Star der deutschen Burlesque-Szene, gleich zum Jahresstart plant sie erstmals Shows in Übersee. Zudem tüftelt sie an einer aufwendigen neuen Choreografie und will auch als Sängerin neue Songs produzieren. Gleichzeitig sucht sie weitere Untermieter und eine neue Mitarbeiterin oder einen neuen Mitarbeiter für ihre Beauty-WG. Der bekannten Sankt-Paulianerin steht mit diesen vielen Herausforderungen ein äußerst wilder Winter bevor. Die Verwandlungskünstlerin ist seit mehr als 20 Jahren im Burlesque-Geschäft, richtete im Sommer 2025 das erste "German Burlesque Festival" aus. Stargast damals in Hamburg: Ikone Dita von Teese. Burlesque versteht sie als "Kunst des stilvollen Striptease".