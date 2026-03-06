Gesellschaft
Die Nordreportage: Beauty, Tattoos, Burlesque
Auf Hamburgs Wohnungsmarkt wird es eng: nicht nur für Mieter, sondern auch für Gewerbetreibende. Selbstständige Kreative leiden unter hohen Ladenmieten und weniger Kaufkraft der Kundschaft.
- 10.04.2026
- 01:15 - 01:35 Uhr
Eine Friseurin, ein Tätowierer und eine Kosmetikerin haben ein ungewöhnliches Experiment gewagt: Gemeinsam färben, tätowieren und schminken sie im Schönheitssalon "Stand By Me" - ein Laden, drei Gewerke.
Haarexpertin Bella ist Chefin und Betreiberin der WG, Tätowierer Mark und Beautyartist Sophie sind ihre Untermieter. Bella gilt zudem als Gründerin und Star der deutschen Burlesque-Szene, gleich zum Jahresstart plant sie erstmals Shows in Übersee. Zudem tüftelt sie an einer aufwendigen neuen Choreografie und will auch als Sängerin neue Songs produzieren. Gleichzeitig sucht sie weitere Untermieter und eine neue Mitarbeiterin oder einen neuen Mitarbeiter für ihre Beauty-WG. Der bekannten Sankt-Paulianerin steht mit diesen vielen Herausforderungen ein äußerst wilder Winter bevor. Die Verwandlungskünstlerin ist seit mehr als 20 Jahren im Burlesque-Geschäft, richtete im Sommer 2025 das erste "German Burlesque Festival" aus. Stargast damals in Hamburg: Ikone Dita von Teese. Burlesque versteht sie als "Kunst des stilvollen Striptease".
"Ja, ich bin die Vordenkerin und war schon immer ein Chamäleon. Ich habe immer die Visionen und die Vorstellungen, eben auch auf der Bühne, im Tonstudio oder hier in meinem Laden!" Bella möchte unbedingt so bald, wie möglich weitere Untermieter in ihre Beauty-WG locken. Dafür hämmert Ehemann Björn unter ihrer Anleitung bereits neue Frisier- und Kosmetiktische aus Strandgut zusammen. Parallel tüftelt Bella an frischen Choreografien, neuen Shows, einem zweiten Burlesque-Festival und einer weiteren Platte mit ihrer Band Cinderellas, die bei ihrem Start 2012 als erste Burlesque-Band der Welt galt.
Untermieter Marc verbindet große Hoffnungen mit seinem Neustart in Bellas Schönheits-WG am Hamburger Fischmarkt. Der Tätowierer ist seit 30 Jahren im Geschäft, die Konkurrenz ist groß, die Kundschaft hält ihr Geld zusammen. Im neuen Ambiente und mit dem Schwung seiner Mitbewohnerinnen und Mitbewohner möchte der gebürtige Badener schon bald neue Kundschaft anlocken.
Sophie ist das Küken der WG. Die 21-Jährige hat erst vor rund einem Jahr ihre Ausbildung beendet und will nun als Make-up-Artist voll durchstarten. Ihre Spezialität: permanente Augenbrauen, insbesondere für Frauen. Zudem möchte sie sich außerhalb des Salons mit Twerk-Workshops ein zweites Standbein aufbauen. Twerking ist ein Tanzstil mit schnellen, kreisförmigen Hüft- und Po-Bewegungen.