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Ausbilderin Christin Berg führt ein Pferd mit ReiterIn.

Gesellschaft

Ausmisten, ausreiten, nie ausschlafen

Mit Ferienbeginn kommen Hunderte Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland nach Ribnitz-Damgarten, um das Reiten zu erlernen. Für die Reitlehrer heißt das: Stress von morgens bis abends.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
09.10.2026
02:25 - 02:55 Uhr

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Sendetypical Die Nordreportage, weiße Schrift auf blauem Fond

Die Nordreportage

Die Kinder kommen meist für eine Woche zum Erlebnisreiterhof Bernsteinreiter. Jeder Tag beginnt mit Stall ausmisten, Gruppen- und Einzelunterricht, bis es zum ersten Ausritt durch die Ostseelandschaft kommt. Am Ende der Woche präsentieren die Kinder ein Programm.

Wer es schafft, bekommt ein Reitabzeichen. Die Eltern sind überrascht über die Leistung ihrer Sprösslinge.

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