Die Nordreportage: Agnes und ihre Kühe - Zwischen Shitstorm und Stallumbau

Für Agnes Greggersen aus Hasselberg in Schleswig-Holstein war immer klar: Ich werde Landwirtin! Sie hat mit Vorurteilen zu kämpfen, dass sie als Frau einen Betrieb leitet. Und mit Hetze im Netz. 2017 prostet sie dem Nachbarjungen mit einem Glas zu und schreibt dazu: Trink Milch und steh dazu! Wie man denn für Milch "werben könne", wurde sie gefragt. Und: Die armen Tiere! Diese Gegebenheit hat sie verändert. Seitdem denkt sie: Jetzt erst recht!

04.09.2025
23:40 - 00:10 Uhr

Auf Social Media informiert Agnes Greggersen über das Leben auf einem konventionellen Milchviehbetrieb und kämpft für mehr Tierwohl, auch für ihre eigenen 130 Milchkühe. Für diese will sie die Haltungsbedingungen auf Stufe drei verbessern. Dafür muss sie im Stall Liegeboxen einbauen, Gummimatten und Kratzbürsten sowie mehr Heuraufen anschaffen. Wenn sie erreicht, dass ihr Betrieb zertifiziert wird, bekommt sie pro Liter Milch zwei Cent mehr, die sie dann wieder in das Tierwohl investiert.

"Die Nordreportage" begleitet die Landwirtin in der zehnten Generation beim Umbau des Stalls, der Zertifizierung, dem Alltag auf einem konventionellen Milchkuhbetrieb und dem Spagat, alles transparent bei Social Media darzustellen sowie dabei ihre eigene Familie und vor allem ihren kleinen Sohn zu schützen.

