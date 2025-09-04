Gesellschaft

Die Nordreportage: Agnes und ihre Kühe - Zwischen Shitstorm und Stallumbau

Für Agnes Greggersen aus Hasselberg in Schleswig-Holstein war immer klar: Ich werde Landwirtin! Sie hat mit Vorurteilen zu kämpfen, dass sie als Frau einen Betrieb leitet. Und mit Hetze im Netz. 2017 prostet sie dem Nachbarjungen mit einem Glas zu und schreibt dazu: Trink Milch und steh dazu! Wie man denn für Milch "werben könne", wurde sie gefragt. Und: Die armen Tiere! Diese Gegebenheit hat sie verändert. Seitdem denkt sie: Jetzt erst recht!

Datum: 04.09.2025