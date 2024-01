Gesellschaft

Die Nordreportage: Burnout am Backofen

Bäckermeister Hannes Behrens hat im Jahr 2022 mehr als eine Million Euro in sein Familienunternehmen in Plau am See gesteckt. Kriegt er das Geld für seine Investitionen jemals wieder rein? Er hat seinen Verkaufsraum schick gemacht, eine Terrasse mit Blick in die Backstube gebaut. Tolle Projekte, die aber auch wieder an der Kraft des jungen Bäckermeisters zehren, der zwischenzeitlich schon kurz vor dem Burn-out stand.

Datum: 19.01.2024