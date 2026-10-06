Gesellschaft
Rechtsruck in Deutschland
In Sachsen-Anhalt könnte die AfD erstmals den Ministerpräsidenten stellen, deutschlandweit führt sie seit Monaten in allen Umfragen. Wie ist die AfD so stark geworden - vor allem in Ostdeutschland?
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 05.11.2026
- 00:25 - 01:20 Uhr
Warum gilt die Partei als zumindest teilweise "rechtsextrem"? Was verbindet - und trennt - AfD und FPÖ? Stürzt in Deutschland nun die "Brandmauer" ein, die es in Österreich nie gegeben hat? Nach den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern sprechen Armin Wolf und Peter Filzmaier über den Rechtsruck in Deutschland. Zu Gast ist Birgit Schwarz, langjährige ORF-Korrespondentin in Berlin.