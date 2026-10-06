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Die Abbildung zeigt zwei Männer, die in einem Studio miteinander sprechen. Es ist eine Multimedia-Sendung zu sehen, die sich mit dem politischen System in Österreich beschäftigt. Im Vordergrund stehen zwei Mikrofone auf einem schwarzen Tisch. Der Mann links hat kurzes, graues Haar und trägt ein helles Hemd sowie eine Krawatte in dunklerer Farbe. Er schaut den anderen Mann an, dessen Gesicht von der Seite sichtbar ist. Der Mann rechts hat eine Glatze und trägt eine Brille. Er hat ein hellblaues Hemd an und eine gemusterte Krawatte. Vor ihm steht eine schwarze Tasse. Die Wände des Studios sind dunkel und mit blauen Lichtakzenten beleuchtet, die im Hintergrund sichtbar sind. Im Bild ist eine entspannte Atmosphäre zu erkennen, die auf ein informatives Gespräch hindeutet.

Gesellschaft

Rechtsruck in Deutschland

In Sachsen-Anhalt könnte die AfD erstmals den Ministerpräsidenten stellen, deutschlandweit führt sie seit Monaten in allen Umfragen. Wie ist die AfD so stark geworden - vor allem in Ostdeutschland?

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
05.11.2026
00:25 - 01:20 Uhr

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Der Professor und der Wolf Sendetypical

Der Professor und der Wolf

Warum gilt die Partei als zumindest teilweise "rechtsextrem"? Was verbindet - und trennt - AfD und FPÖ? Stürzt in Deutschland nun die "Brandmauer" ein, die es in Österreich nie gegeben hat? Nach den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern sprechen Armin Wolf und Peter Filzmaier über den Rechtsruck in Deutschland. Zu Gast ist Birgit Schwarz, langjährige ORF-Korrespondentin in Berlin.

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