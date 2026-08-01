Gesellschaft
Der Professor und der Wolf - Politik und Medien
ORF-Anchorman Armin Wolf und der Politologe Peter Filzmaier analysieren aktuelle und allgemeine Fragen zur Politik - In dieser Folge zum Verhältnis Politik und Medien. Weitere Folgen online only!
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 20.08.2026
- 00:25 - 01:00 Uhr
Armin Wolf und Peter Filzmaier analysieren das oft schwierigen Verhältnis zwischen Politik und Medien.. Wer ist von wem abhängig - die Politik von den Medien, oder umgekehrt? Sind Politik und Medien in Österreich zu verhabert? Und warum ist die Medienlandschaft in Österreich so speziell?