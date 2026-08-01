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Das Bild zeigt zwei Männer, die an einem runden Tisch in einem Studio sitzen. Die Männer sind in formeller Kleidung gekleidet: der linke trägt ein weißes Hemd mit einem lila Krawatte, und der rechte ein hellblaues Hemd mit einem gemusterten, hellblauen Schlips. Vor ihnen befinden sich zwei Mikrofone und ein schwarzer Becher mit dem Aufdruck „FM4“. Auf dem Tisch liegt ein Blatt Papier. Die Hintergrundbeleuchtung des Studios ist in sanften Blautönen gehalten. Der Raum hat eine minimalistische Gestaltung und vermittelt eine professionelle Atmosphäre. Im Kontext des Bildes wird auf eine Sendung hingewiesen, die sich mit dem politischen System in Österreich beschäftigt.

Gesellschaft

Der Professor und der Wolf - Politik und Medien

ORF-Anchorman Armin Wolf und der Politologe Peter Filzmaier analysieren aktuelle und allgemeine Fragen zur Politik - In dieser Folge zum Verhältnis Politik und Medien. Weitere Folgen online only!

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
20.08.2026
00:25 - 01:00 Uhr

Armin Wolf und Peter Filzmaier analysieren das oft schwierigen Verhältnis zwischen Politik und Medien.. Wer ist von wem abhängig - die Politik von den Medien, oder umgekehrt? Sind Politik und Medien in Österreich zu verhabert? Und warum ist die Medienlandschaft in Österreich so speziell?

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