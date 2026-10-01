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Gesellschaft

Caren Miosga: Vertrauenskrise in der Koalition

Der Rücktritt von Bärbel Bas als SPD-Vorsitzende und Bundesarbeitsministerin hat in der Bundesregierung erneut für Unruhe und Streit gesorgt. Ist der Vertrauensverlust zwischen den Koalitionspartnern wieder zu kitten?

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 25.10.2026

Ihr Nachfolger im Ministerium, Alexander Schweitzer, übernimmt eine lange Reformagenda: Rente, Flexibilisierung von Arbeitszeit und Kündigungsschutz - vieles versprochen, wenig beschlossen.

Gleichzeitig will die Union mit der Senkung der Stromsteuer ein Signal für ein bezahlbares Leben setzen, die SPD verweist auf fehlende Haushaltsspielräume. Ist der Vertrauensverlust zwischen den Koalitionspartnern nach dem Rücktritt von Bärbel Bas wieder zu kitten? Glauben Union und SPD noch ans Gelingen der Reformen? Und was heißt das konkret für die geplanten strukturellen Veränderungen des Sozialstaates?

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