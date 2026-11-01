Gesellschaft
Caren Miosga vom 30.11.2026
"Caren Miosga" diskutiert mit Entscheidern in Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft das aktuell relevanteste Thema der Woche.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 01.12.2026
- 00:35 - 01:35 Uhr
Dabei sollen unterschiedliche Standpunkte und Sichtweisen auf ein Problem sowie die dahinterstehenden politischen Prozesse deutlich werden. Ziel ist es, Mehrwert und Erkenntnisgewinn zu generieren und Gesprächswert für die kommende Woche zu schaffen.