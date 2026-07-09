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Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger: Die Isar

Die langjährigen Freunde und Schauspieler Sebastian Bezzel und Simon Schwarz, bekannt unter anderem aus den Eberhofer-Krimis, begeben sich wieder auf Entdeckungstour. Im gemeinsamen Wohnmobil sind sie an den sechs längsten bayerischen Flüssen unterwegs. Diesmal beginnen Simon und Sebastian entlang der Isar ihre Reise inmitten des österreichischen Teils des Karwendelgebirges.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 18.08.2026

Im idyllischen Hinterautal in Tirol erkunden sie den Ursprung der Isar – eine Aufgabe, die sich als schwieriger entpuppt als gedacht. Auf der Kastenalm lernen sie die Sennerin Elisabeth Holzer und ihren Alltag im Gebirge kennen. Ihre nächste Station könnte dann kaum unterschiedlicher sein: Die Grenzgänger besuchen mitten in München das Isarkraftwerk 1.

Dabei steigen sie mit Christoph Rapp, dem Leiter der Stadtwerke München (SWM) Wasserkraft in einen riesigen Turbinenraum ab und lernen viel über die Kraft des Wassers. Schließlich führt sie ihre Isar-Reise nach Landshut. Mit Luisa Mirlach, Maria Gruber und Florian Suttor von der dortigen Wasserwacht fahren sie im Rettungsboot auf der Isar und werden zu Hauptdarstellern einer waghalsigen Rettungsaktion.

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