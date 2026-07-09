Gesellschaft
Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger: Der Lech
Die langjährigen Freunde und Schauspieler Sebastian Bezzel und Simon Schwarz, bekannt unter anderem aus den Eberhofer-Krimis, begeben sich wieder auf Entdeckungstour durch Bayern. Diesmal geht die Reise entlang des Lechs. Sie starten im gemeinsamen Wohnmobil am Fuß von Schloss Neuschwanstein. Mit einem Faltkanadier, den sie schweißtreibend selbst aufbauen, paddeln sie in Richtung Lechfall.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 08.08.2026
Nur wenige Kilometer flussabwärts belegen sie auf dem Forggensee bei Lukas Schuler einen Crashkurs im Stand-up-Paddling und lernen, was es mit dem neuartigen Foilsurfen auf sich hat. In Landsberg am Lech treffen sie auf die Musikerin und Umweltaktivistin Doro Heckelsmüller. Sie zeigt ihnen, wie eine fernöstliche Musiktherapie mit einer Art Laute funktioniert und was sie persönlich für den ökologischen Rückbau des Lech tut.
Bewegend wird es am Ende der Reise auf dem Erlenweiherhof in Prittriching. Inge Gabriel und Elke Wiedemann betreiben dort einen Verein, der sich um körperlich und geistig beeinträchtigte Kinder und Jugendliche kümmert. Simon Schwarz und Sebastian Bezzel unterstützen das Team bei der Reittherapie, bei der die Mädchen und Jungen lernen, Vertrauen zu einem Pferd aufzubauen und ihren eigenen Gleichgewichtssinn zu stärken.